Die Überbrückungshilfen sind Teil des Konjunkturpakets und starten am 8. Juli und behalten ihre Gültigkeit bis in den August. Sie sollen Unternehmern "Planungssicherheit bis in den Herbst hinein" bieten, so Altmaier bei der Pressekonferenz. Im Koalitionsausschuss habe man sich dagegen entschieden, die Maßnahmen bis Ende des Jahres gelten zu lassen. Ab der zweiten Augusthälfte würde dann entschieden, ob die Hilfen verlängert werden.