Das Schreiben des Alten- und Pflegeheims "Haus Itzstedt" an eine Mitarbeiterin sorgt derzeit für heftige Diskussionen in den Sozialen Medien. Von "verantwortungsvollem und konsequenten Handeln" sprechen die einen, von einer "armseligen" Entscheidung die anderen. Der Heimleiter der privaten Einrichtung, Marcus Hinz, bestätigte die Kündigung der Putzfrau gegenüber ZDFheute. In einem Pflegeheim seien besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich, an die sich alle Mitarbeiter zu halten haben, sagte er zur Begründung.