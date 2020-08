Es gehe eine "kleine Welle quer durch Deutschland", die eher mit dem Ende der Ferien zusamenhänge. Viele Menschen hätten sich darauf eingestellt, wieder eine größere Familienfeier in einem "ganz normalen Rahmen" abhalten zu können. "Ehe der Staat so etwas verbietet, müssen die Zahlen auch so dramatisch sein. Und das sind sie im Moment nicht", so Laschet. Die Mehrheit der Ministerpräsidenten habe das so gesehen - in einer Situtation, in der die Infektionszahlen in manchen Bundesländern "nahezu bei Null" seien.