Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters will das Kanzleramt am Mittwoch mit den Staatskanzleien der Länder über Ausreisesperren diskutieren. "Andere Länder, wie zum Beispiel Japan, haben mit einer solchen Strategie schon gute Erfolge gehabt", sagte Braun. Auch Nordrhein-Westfalen hatte sich für gezieltere Maßnahmen ausgesprochen. Im Fall Tönnies waren mehr als 600.000 Menschen von den Einschränkungen in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf betroffen gewesen.