"Jeder Hotspot oder jede Infektion, die verläuft anders. Und es ist ein Unterschied, ob ich in einem Dorf bin, in einer Kleinstadt oder in einer größeren Ansiedlung", erklärte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin. "Wir müssen differenzierte Lösungen haben, die vor allen Dingen verhältnismäßig sind."