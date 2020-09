"Jedes zweite Unternehmen in Deutschland rechnet 2020 mit einem Umsatzrückgang infolge der Corona-Situation." So fasst die IHK die Ergebnisse einer Blitzumfrage zusammen, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in der vergangenen Woche unter mehr als 10.000 Betrieben aus allen Regionen und Branchen durchgeführt hat. Darunter auch 100 Unternehmen aus Nord- und Mittelthüringen. Hier spüren bereits 58 Prozenten der Befragten Auswirkungen des Coronavirus auf ihre Geschäftstätigkeit.