Ein Ehepaar aus Recklinghausen wollte mit ihren drei Kindern in den Urlaub fahren. Ziel der Reise: Der Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg. Dort buchte die Familie eine Unterkunft für über 2.000 Euro. Doch dem Urlaubsantritt stand die Corona-Verordnung des Landes entgegen. Denn Recklinghausen ist Corona-Hotspot und in Baden-Württemberg war ein Beherbergungsverbot in Kraft.