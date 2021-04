Ein Beatmungsgerät steht in einem Klinikzimmer. Symbolbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Baden-Württemberg will schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich aufnehmen. Das Gesundheitsministerium habe die Krankenhäuser gebeten, freie Beatmungsbetten zu melden, berichtete die "Schwäbische Zeitung". Es gehe um Patienten, die ohne Beatmung in den kommenden Tagen sterben.



Nach Angaben eines Regierungssprechers sollten die Kliniken dadurch aber nicht selbst in Nöte geraten. Das Universitätsklinikum Freiburg kündigte bereits an, zwei Patienten aus Frankreich aufzunehmen.