Grünen-Chefin Annalena Baerbock will am kommenden Mittwoch mit Experten über eine Öffnung von Schulen und Kitas nach den Sommerferien beraten. Die Bundesregierung habe in der Corona-Krise bisher nur zu Spitzentreffen mit der Industrie eingeladen, aber nicht zu einem Schul- und Kitagipfel, kritisierte Baerbock in der "Welt am Sonntag".