Bayern ist das erste Bundesland, das Tests für alle vorsieht. Hamburg und Sachsen-Anhalt kündigten bereits an, dem Beispiel nicht folgen zu wollen. Die SPD in Nordrhein-Westfalen befürwortet eine "nationale Teststrategie", sagte Thomas Kutschaty der "Rheinischen Post". In NRW wurden nach dem Corona-Ausbruch in einem Tönnies-Fleischbetrieb im Kreis Gütersloh die Tests stark ausgeweitet.



Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte vor wenigen Tagen eine nationale Teststrategie für Schulen und Kitas. In Berlin können sich ab Montag indes Beschäftigte in Kitas auch ohne Symptome auf das Coronavirus testen lassen, wie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im "Tagesspiegel" ankündigte.