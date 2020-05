So ein Stimmungstsunami ist diesmal unmöglich. Kein Applaus, kaum Reaktionen der Delegierten auf Redebeiträge. Kein Gespräch am Rande, kein Geflüster, kein Blickkontakt - so kann auch ein Parteitag zu einer Art Geisterspiel werden. Auch wenn der Parteichef in der Corona-Krise zu einer Art politischem Torschützenkönig aufgestiegen ist.