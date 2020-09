Als Nina Müller* vergangene Woche mit ihrem Partner und zwei Freunden aus dem Kroatien-Urlaub zurückkommt, machen sie an der Raststätte Hochfelln/Traunstein am südöstlichen Zipfel Bayerns einen kostenlosen Corona-Test. Sie kommen aus einem Risikogebiet, der Test ist demnach verpflichtend. Sie geben ihre Daten an, lassen den Abstrich nehmen und warten Zuhause.