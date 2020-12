Bayern berät über strengere Corona-Regeln

Entgegen vieler Hoffnungen liegt die Zahl der Neuinfektionen auch rund fünf Wochen nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns noch auf hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntagmorgen 17.767 Corona-Neuinfektionen. Das sind zwar gut 5.500 weniger als am Samstag, aber 3.156 mehr als vor einer Woche. 255 weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 18.772. Am Sonntag fallen die Zahlen in der Regel etwas niedriger aus, weil am Wochenende weniger getestet wird und weniger Daten übermittelt werden.