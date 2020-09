Forscher in Polizeibegleitung klingeln demnächst an 3.000 Münchner Haustüren und bitten um Erlaubnis, Bluttests nehmen zu dürfen. So wollen sie neue Erkenntnisse über die Corona-Infektionen gewinnen. Das Forschungsprojekt sei auf ein Jahr angelegt und solle bereits in wenigen Tagen erste Ergebnisse liefern, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München.