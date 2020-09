Bayern will seine kostenlosen Corona-Massentests von den Grenzen flächendeckend in die Gemeinden des Landes verlagern. Aufgrund der auslaufenden Urlaubssaison sollen die Testzentren an Autobahnen in Grenznähe und an den Bahnhöfen München und Nürnberg bis zum 30. September geschlossen werden. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben.