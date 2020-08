Inwieweit die bisher nicht benachrichtigten Infizierten das Infektionsgeschehen weiter beschleunigen würden, sei bisher spekulativ, erklärt der Virologe Bodo Plachter von der Universitätsmedizin Mainz. Das hänge davon ab, wie viele davon aus Risikogebieten eingereist wären.



Diese Reiserückkehrer müssten sowieso erst einmal in Quarantäne, wenn sie keinen negativen Test vorweisen könnten. Die, die nicht benachrichtigt wurden und sich nicht in Quarantäne aufhalten, würden aber natürlich ein gewisses Risiko mit sich bringen.



Der Virologe verteidigt jedoch auch die örtlichen Helfer. Man würde oft zu viel wollen und die Umsetzbarkeit nicht mitbedenken. "Das nicht alles umsetzbar ist, ist die Erkenntnis dieser Pandemie", so Plachter. Zudem sei das Bewusstsein für das Coronavirus aus den Köpfen verschwunden. Da sei es egal, ob man sich in Mecklenburg-Vorpommern oder in Italien nicht an die Regeln halte.