Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werde sich alle Argumente anhören - die Regel sei aber ohnehin Ländersache. Rheinland-Pfalz verzichtet vorerst auf die geplante Einführung dieser Regelung. Das Beherbergungsverbot werde nicht wie geplant am Dienstag in Kraft treten, weil die bundesweite Debatte "extrem virulent" sei, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz nach einem Treffen mit Kommunalverbänden.