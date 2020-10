8.422 neue Infektionen pro Tag in Belgien: Diese Zahl hat das Gesundheitsinstitut Sciensano im Durchschnitt in der Woche bis 16. Oktober registriert, 69 Prozent mehr als in der Woche zuvor. In der Spitze waren es vorigen Dienstag sogar mehr als 12.000 Ansteckungen. Dabei hat Belgien nur 11,5 Millionen Einwohner, Deutschland dagegen 83 Millionen. Je 100.000 Einwohner hatte Belgien nach Angaben des Europäischen Seuchenzentrums ECDC binnen 14 Tagen knapp 830 neue Fälle, rund zehn Mal so viele wie Deutschland mit 84.



Quelle: dpa