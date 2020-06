Berlin schafft Kontaktbeschränkungen ab

Trotz der Lockerungen wies Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) darauf hin, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Erst am Montag sei die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen. In der vergangenen Woche kamen von Mittwoch bis Sonntag 358 neue Infektionsfälle dazu, an zwei Tagen gab es jeweils deutlich mehr als 100 gemeldete Neuinfektionen.