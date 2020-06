Die Quarantäne sicherzustellen, ist Liecke zufolge eine der größten Herausforderungen. Dies soll in mehreren Stufen erfolgen. Zunächst werde man vor Ort beraten und aufklären. Wenn es Quarantäne-Brecher gebe, will man sie gezielt ansprechen - auch mit Nachdruck und mit Hilfe der Polizei. Wie sich die Menschen in dem Wohnblock angesteckt haben, sei noch unklar. Es lägen Vermutungen nahe, dass es auch Querverbindungen in andere Berliner Bezirke wie Reinickendorf und Spandau gebe.