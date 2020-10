Als Grundlage für die Einstufung als ein solches Gebiet dient die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Schnitt der vergangenen sieben Tage. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung lag sie am Samstag für Berlin-Mitte bei 61,7 und in Berlin-Neukölln bei 56,7 - also über dem als kritisch eingestuften Schwellenwert von 50.