Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlands, hat in der ZDF-Sendung "dunja hayali" erklärt, dass in seinem Bundesland Lehrer in den Sommerferien weitergebildet, E-Mail-Adressen für Lehrkräfte angelegt und digitale Endgeräte für Kinder aus sozialschwächeren Familien angeschafft wurden.