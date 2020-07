In der Öffentlichkeit weigerte sich Bolsonaro, Abstand zu halten und Masken zu tragen. In den vergangenen Tagen legte Bolsonaro zudem ein Veto gegen die Maskenpflicht in Kirchen und Geschäften ein, am Montag auch gegen den Einsatz des Mund-Nasen-Schutzes in Brasiliens Gefängnissen.