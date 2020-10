Helge Braun: Er war absolut notwendig. Das ist eine zweite Welle. Wenn wir jetzt nicht mit so einschneidenden Maßnahmen reagieren würden, würde die sich in den nächsten Wochen so hoch aufbauen, dass wir einen Gesundheitsnotstand und in der Folge viele negative Konsequenzen für die Wirtschaft und auch für die Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur leider befürchten müssten.