Ähnlich äußerte sich Städtetagspräsident Jung. "Um Corona im Griff zu behalten, müssen die Menschen die Regeln gut nachvollziehen können", sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So sollten etwa Masken-Verweigerer in Bus und Bahn überall in Deutschland die gleichen Bußgelder zahlen. Ähnlich wie Söder schlug er einen Stufenplan vor.