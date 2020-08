Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) hat die für nächste Woche geplante Beratung der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundesregierung zur Corona-Pandemie als "überfällig" bezeichnet. Differenzierung und Föderalismus seien wichtig und richtig, dennoch gebe es inzwischen "ein Defizit an grundsätzlichen Gemeinsamkeiten", kritisierte Dreyer am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner".