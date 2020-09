Corona: Riesen-Schutzschild für die Wirtschaft

Finanzminister Olaf Scholz sagte in Berlin, notfalls werde mit einem Konjunkturprogramm noch nachgelegt. Die EU-Kommission stellte unterdessen in Brüssel ein 37 Milliarden Euro schweres Investitionspaket vor. Die Schweiz legte ein Soforthilfe-Programm mit einem Volumen von bis zu zehn Milliarden Franken auf. An den zuletzt extrem nervösen Börsen kletterten die Aktienkurse daraufhin deutlich, gaben die hohen Gewinne bis zum Nachmittag aber zum Großteil wieder an.