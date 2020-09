Die Koalitionsspitzen verwiesen auf die "bewährten Förderinstrumente", die den betroffenen Unternehmen zur Verfügung stünden. Zugleich versicherten sie, sollte sich die Lage verschärfen, "wollen wir schnell und passgenau reagieren können".



Die Große Koalition will zudem ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket schnüren. In dem Beschluss des Koalitionsausschusses heißt es: "Wir werden die Investitionen des Bundes in den Jahren 2021 bis 2024 um jeweils 3,1 Milliarden Euro verstärken und so vereinbarte Investitionspfade ausbauen und neue Prioritäten in Höhe von insgesamt 12,4 Milliarden Euro ermöglichen."