Der Landtag von Baden-Württemberg hat in seiner Plenarsitzung am 30. September 2020 auf Antrag der Fraktionen Grüne, CDU, SPD und FDP/DVP einstimmig beschlossen, dass er künftig von der Landesregierung beim Erlass von infektionsschützenden Maßnahmen beteiligt werden muss. Das Verfahren sieht vor, dass die Verordnungen der Landesregierung über die Corona-Maßnahmen an den Ständigen Ausschuss überwiesen werden, der dann in öffentlicher Beratung über die Verordnung entscheiden kann.



Andere Fachausschüsse dürfen, wenn sie dies wünschen, vorberatend tätig werden. Daneben gab es mehrere Regierungserklärungen sowie Regierungsinformationen mit anschließender Aussprache im Plenum zu den Corona-Maßnahmen. Die Debatten fanden statt in den Sitzungen am 4. März 2020 (Regierungsinformation), 29. April 2020 (Regierungserklärung), 6. Mai 2020 (Regierungsinformation) sowie am 15. Oktober 2020 (Regierungsinformation). Außerdem wurde in mehreren Ausschusssitzungen über Teile der Corona-Maßnahmen diskutiert, beispielweise im Ausschuss für Soziales und Integration, im Ausschuss für Kultur, Jugend und Sport sowie im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau.



Seit 19.Oktober 2020 ist die Fünfte Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung in Kraft. (Stand 28. Oktober 2020)