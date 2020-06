Zahlen und Steuersätze hauen die wenigsten vom Hocker. Es sei denn, es geht um einen Teil des milliardenschweren Konjunkturpaketes, das aus der wirtschaftlichen Krise nach Corona führen soll. Die Bundestagsabgeordneten mussten deswegen am Montag zu einer Sondersitzung nach Berlin, damit die geplante Mehrwertsteuer-Senkung ab Mittwoch in Kraft treten kann. Ab wie das so montags ist: Alles mal raus, was am Wochenende geärgert hat.