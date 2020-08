Seit Mitte Juli steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Vergangene Woche wurden - erstmals seit Anfang Mai - an mehreren Tagen mehr als 1.000 Fälle registriert. Gesundheitsminister Jens Spahn erklärte zwar im heute journal, das Gesundheitswesen könne aktuell mit diesen Mengen umgehen, einige Bundesländer sehen sich dennoch genötigt, weitere Maßnahmen zu erlassen oder zu verschärfen: Hauptthema dabei sind Bußgelder für Verstöße gegen Corona-Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht. Da die Bußgelder in jedem Bundesland unterschiedlich festgelegt sind, hier ein Überblick: