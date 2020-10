NRW-Ministerpräsident und Parteivize-Chef Armin Laschet hatte schon am Morgen in der "Welt am Sonntag" verkündet, mit einer Verschiebung des Parteitags einverstanden zu sein. Denn was Parteien von den Bürgern erwarteten, müssten sie auch selbst einhalten: Kontakte reduzieren, wo es nur gehe.