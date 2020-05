"Einige politische Kräfte in den USA nehmen die Beziehungen zwischen China und den USA als Geisel und drängen das Verhältnis an den Rand eines neuen Kalten Krieges", sagte Wang Yi. "Das ist gefährlich und gefährdet den Weltfrieden." Die Liste der "Lügen und Verschwörungstheorien" in den USA gegen China werde immer länger. Dabei hätten beide Länder große Verantwortung für Frieden und Entwicklung in der Welt. Beide Seiten sollten auch im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zusammenarbeiten.