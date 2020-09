Im Kampf gegen das sich rasant ausbreitende Coronavirus haben China und das Ausland ihre Maßnahmen nochmals verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief am Donnerstagabend den internationalen Gesundheitsnotstand aus, was eine stärkere länderübergreifende Koordination ermöglichen soll. China kündigte an, im Ausland befindliche Bürger der Provinz Hubei - dem Zentrum der Epidemie - zurückzuholen. In Deutschland wurde ein fünfter Infektionsfall bestätigt.