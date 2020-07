Die AfD glaubt das zum Beispiel. Die Zahlen in Deutschland seien derzeit so gering, dass man nicht mehr von einer Pandemie sprechen könne, sagt Joana Cotar, netzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Bundestag. Die App sei eine "Blamage", "reiner Aktionismus" der Bundesregierung. "Es war von Anfang an klar, dass sie nicht funktioniert", sagt Cotar. Sie rät: "Abschalten. Wir brauchen diese App nicht."