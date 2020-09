Covax wird federführend von den Impfallianzen Gavi und Cepi sowie der Weltgesundheitsorganisation getragen. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten. Präsident Donald Trump warf der in Genf ansässigen Organisation vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die WHO zahle als es die USA täten. Trump macht die WHO mitverantwortlich für die hohe Zahl der Corona-Toten.