Es war kurz nachdem Boris Johnson eine relativ strikte Ausgangssperre verhängt hatte, das Gebot lautete denkbar eindeutig: Stay Home. Ausnahmen gab es nur für Einkäufe, die Versorgung kranker Menschen und einmal am Tag Sport. Wer Symptome zeigte, musste und muss sich für 14 Tage von der Außenwelt abschirmen.



Dominic Cummings aber, wie er im Rosengarten offenbar auf Mitleid hoffend berichtete, befürchtete, selbst an Corona zu erkranken – was er später auch tat – , hatte Sorge darum, wer sich dann um das Kind kümmern könnte und packte also Frau und Kind ins Auto, um sich in einem separaten Gebäude auf dem Anwesen seiner Eltern zurückziehen zu können, wo eine Schwester und Nichte im Notfall zur Stelle gewesen wären.