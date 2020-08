Ähnlich äußerte sich Hildmann. Er erklärte über Telegram: "Echte Patrioten sind am 29.08.2020 um 11 Uhr in Berlin." Auch auf dem Kanal des Sängers Xavier Naidoo wurden Stimmen laut, die trotz Verbots in der Hauptstadt demonstrieren wollen. "Wir gehen nach Berlin, komme was wolle", heißt es in einer Nachricht.