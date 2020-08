Das Versammlungsverbot war am Mittwoch ausgesprochen worden, weil Teilnehmer bei einer "Querdenken"-Demonstration am 1. August in Berlin massiv gegen die Corona-Auflagen verstoßen hatten. Der Großteil der laut Polizei rund 20.000 Teilnehmer trug damals keinen Mund-Nasen-Schutz und hielt sich nicht an die Abstandsregeln.