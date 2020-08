Letzte Woche wurde eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Terroranschlags von Hanau verboten - wegen steigender Corona-Zahlen. Ein Sturm der Entrüstung blieb aus. Ganz anders nun die Reaktionen auf das Verbot der Corona-Demo in Berlin. Protestler sehen darin nichts weniger als einen Beweis für eine "Diktatur" in Deutschland, rufen teilweise zum Widerstand auf. Und die "Bild"-Zeitung spricht von einem inakzeptablen Eingriff in Grundrechte.