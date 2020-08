Auf die körperliche Belastung können sich die Polizisten durch Training vorbereiten. Für die Gewalterfahrung gilt das nur bedingt. "Wir haben bei der Bereitschaftspolizei viele junge Kollegen, die frisch von der Polizeiakademie kommen. In Kurzlehrgängen werden sie auf das, was sie in den Einsätzen erwartet, so gut es geht vorbereitet. Aber was sie später auf der Straße erleben, kann man leider nicht theoretisch vermitteln", sagt Huke.