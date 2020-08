Wieviel Konsens verträgt eine Pandemie?

"Insgesamt tragen wir staatliche Maßnahmen mit. Das ist diese Verantwortungspolitik, also mal einen halben Schritt zurückzugehen und Umfragen in Kauf zu nehmen, die einem nicht gefallen." Er unterscheide nicht zwischen Regierung und Opposition. "Das, was wir sagen, würden wir im Regierungs- oder Oppositionsfall genauso machen und denken und sagen. Für Gekläffe und Rumgemecker ist die Zeit nicht da."