In vielen Städten in Deutschland gibt es auch an diesem Wochenende Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen. In Berlin ist es der sogenannte "Demokratische Widerstand", in Stuttgart "Querdenken711", dann gibt es noch "Widerstand2020" sowie einige Einzelpersonen. Sie alle teilen den Unmut über die Corona-Regeln - aber aus ganz unterschiedlichen Gründen.