Österreich kündigte am Vormittag die Öffnung der Grenze zu Deutschland ab dem 15. Juni an. Ab diesem Datum werde die Grenzöffnung wieder möglich sein, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch im Radiosender Ö1. Auf diese Vorgehensweise hätten sich Kanzler Sebastian Kurz und Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Gespräch am Dienstag geeinigt, sagt die Ministerin.