Die Debatte darüber ist in mehreren Ländern in vollem Gange: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte sich am Wochenende für eine Maskenpflicht ausgesprochen. Doch eine neue Studie der Uniklinik Leipzig legt nahe, dass es gar kein erhöhtes Covid-19-Ansteckungsrisiko an Schulen gibt: