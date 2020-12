Dover: Hoffnung für festsitzende LKW-Fahrer

Auch der Frachtverkehr aus Großbritannien in Richtung Frankreich sollte ab Mittwoch wieder anlaufen, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Brüssel. Die Regierung in London teilte mit, für die in Großbritannien wegen der französischen Einreisesperre festsitzenden Lkw-Fahrer sei ebenfalls eine Lösung gefunden worden. Unabhängig von ihrer Nationalität sollen sie einen Corona-Schnelltest machen, der auch die neue Form des Virus feststellen kann.