Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordert in der Corona-Krise ein spezielles Elterngeld oder eine Elternzeit für erwerbstätige Eltern. Für erwerbstätige Eltern sei keine Entlastung in Sicht, so das Institut. Vorerst sei nicht absehbar, wann der Schul- und Kita-Betrieb wieder vollständig aufgenommen werde.