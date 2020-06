Das Labor in Iquitos besuchen beide Wissenschaftler nun zum dritten Mal. So haben sie zusammen die Zika-Diagnostik in Peru aufgebaut, halfen beim Pest-Ausbruch in Madagaskar und beim Dengue-Fieber auf Sri Lanka. Nagel habe mittlerweile aufgehört seine Einsätze zu zählen, sagt er. Die Nachhaltigkeit der Projekte sei ein enorm wichtiger Aspekt ihrer Arbeit.