Also warte ich vor dem Gebäude, bis Opa sich aus der - ausschließlich über 80-jährigen - Seniorengruppe löst und mit mir nach Hause geht. "Und was hast du heute so gemacht, mein Kind?", fragt er dann und ich antworte durch meine FFP2-Maske trocken: "Ich hab‘ was mit Freunden gemacht... nichts Großes... wir waren zu viert daheim." Auf einmal wird Opa todernst. "Sag‘ mal, bist du wahnsinnig?! Du gefährdest unsere ganze Gesellschaft, du bist doch gar nicht geimpft!" So stelle ich mir das vor.