"Es geht nicht um die Frage, was jeder nach Hause mit bringt, um sich zu feiern, was jeder Staatschef für sein Land erreicht hat. Sondern es geht darum, was der europäische Mehrwert ist. Wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir sind nicht nur zusammen, weil wir auf einem gemeinsamen Kontinent geografisch zusammen leben. Wir sind zusammen, weil wir gemeinsame Werte teilen. Und jetzt ist es an der Zeit, da raus einen echten Mechanismus zu machen, der garantiert, dass das auch in der Zukunft umgesetzt wird."